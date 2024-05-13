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AB ağır vasıtaların emisyonlarını azaltıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerde ağır vasıtaların emisyonlarını düşürmeye yönelik hazırlanan ve bu araçlara katı emisyon kuralları getiren yasayı kabul ettiğini açıkladı.

AB ağır vasıtaların emisyonlarını azaltıyor

Buna göre, yeni kurallarla ve otobüslerden kaynaklanan kirlilik ve karbon salımı azaltılacak.

ve kamyonlar da dahil yeni ağır vasıtalara yönelik karbon emisyonu düşürme hedefleri güncellenecek.

16 tonun üzerindeki ağır vasıtaların emisyonları 2030'dan itibaren yüzde 45, 2035'ten itibaren yüzde 65 düşürülecek.

2040'tan itibaren satılacak yeni kamyon ve otobüs gibi çeşitli ağır vasıtaların emisyonunun yüzde 90 düşük olması gerekecek.

Bu hedefler, 2035'ten itibaren 7,5 tonun üzerindeki kamyonlar, yolcu otobüsleri ve diğer çeşitli araçlar için de geçerli olacak.

2035'TEN İTİBAREN YENİ ŞEHİR İÇİ OTOBÜSLERİN TAMAMININ SIFIR EMİSYONLU OLMASI GEREKECEK

Ayrıca, 2030'dan itibaren AB'de satılan yeni şehir içi otobüslerin yüzde 90'ının sıfır emisyonlu, 2035'ten itibaren de tamamının sıfır emisyonlu olması gerekecek. Şehirlerarası otobüsler ise bu hedeften muaf tutulacak.

Yeni kurallar bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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