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AB bankaları 3 yıl daha Londra'da takasa devam edecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin finans kurumları, 2025 yılı ortasına kadar İngiltere'nin takas odasını kullanacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 15:06

AB bankaları 3 yıl daha Londra'da takasa devam edecek

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AB Komisyonu, Avrupa'daki finansal kurumların İngiltere'deki takas sistemine erişiminin devamına yönelik karar alındığını açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerindeki banka gibi çeşitli finansal kurumlar, 30 Haziran 2025'e kadar euro cinsinden türev ürünlerinin takas işlemlerini 'da yapabilecek.

Gelecek 3 yılda Avrupa'nın takas kapasitesinin artırılması ve AB’nin bu konudaki eksikliklerinin giderilmesi planlanıyor.

İngiltere, AB'den resmi olarak 31 Ocak 2020'de ayrılmıştı. Buna rağmen AB bankalarının Londra'da takas piyasalarına erişiminin bir süre daha devamına karar verilmişti.

Mevcut durumda, euro türevlerin takas işlemlerinin yüzde 90'ı Londra'da gerçekleştiriliyor.

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