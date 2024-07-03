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AB bankalarına jeopolitik risk uyarısı

Avrupa Birliği'nin (AB) bankacılık düzenleyici kurumu, bankacılık sektörüne artan jeopolitik riskler nedeniyle dikkatli olması çağrısında bulundu.

AB bankalarına jeopolitik risk uyarısı
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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5 oldu

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Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), AB bankacılık sektörünün son durumunu ele alan "Risk Değerlendirme Raporunu" yayımladı.

Raporda, "AB bankaları, ekonomik ve oranı kaynaklı belirsizliğinin yanı sıra yüksek jeopolitik risklerle de karşı karşıyadır." ifadesi kullanıldı.

Bankaların risklerini kademeli olarak artırmayı planladıkları belirtilen raporda, takipteki kredi oranlarının bütün kesimlerde arttığı vurgulandı.

Raporda, "AB bankalarının 1,4 trilyon eurodan fazla ticari gayrimenkul kredisi bulunuyor." değerlendirmesi yapıldı.

Avrupa bankalarının uzun vadeli piyasa bazlı finansmanı önemli ölçüde artırmayı öngördükleri kaydedilen raporda, bankaların genel sermaye gereksinimlerinin rahat seviyelerde seyrettiği anlatıldı.

Raporda, bankalara yönelik siber saldırıların yoğunlaştığı anımsatılarak, operasyonel riskin öneminin daha da arttığı belirtildi.

" dışı finansal kurum faaliyetleri son 10 yılda AB ve dünya çapında arttı." ifadesine yer verilen raporda, "EBA, AB bankacılık sektörü için artan jeopolitik riskler nedeniyle dikkatli olunması yönünde çağrıda bulunuyor." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, yüksek jeopolitik riskler, ekonomik büyümeye ilişkin belirsiz görünüm, merkez bankalarının ilk indirimlerine rağmen faiz oranlarının halen yüksek seviyelerde seyretmesi gibi nedenlerle AB bankalarının artan belirsizlikle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

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