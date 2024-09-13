AB, çiftçilere avans ödemelerini artırdı

AB Komisyonu, üye ülkelere Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamında çiftçilerine daha yüksek ödeme yapabilmesi için yetki verildiğini açıkladı.



Açıklamada, AB çiftçilerinin özellikle son yıllarda verimi etkileyen aşırı hava olayları, Avrupa finans piyasalarındaki yüksek faiz oranları, yüksek tarımsal girdi ve emtia fiyatları gibi nedenlerle likidite sorunları yaşadığına işaret edilerek, çiftçilere OTP fonlarından daha yüksek oranda avans verilebileceği kaydedildi.



Normal şartlarda çiftçilerin doğrudan ödemelerinin yüzde 50'sini önceden kullanabildiği anımsatılan açıklamada, bu oranın 16 Ekim itibarıyla doğrudan ödemelerinin yüzde 70'ine yükseltildiği belirtildi.



Açıklamada, kırsal kalkınma ve hayvancılık alanlarındaki avans ödemelerin de yüzde 75'ten yüzde 85'e çıkarıldığına işaret edildi.



AB, Covid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında da benzer bir uygulamayla çiftçilere destek sağlamıştı.



Öte yandan, Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyor. Yolları traktörleriyle kapatan çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini talep ediyor.



​​​​​​​Çiftçiler, AB'nin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek yakıt ve gübre maliyetleri ile dış ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünlerinden rahatsızlık duyuyor.