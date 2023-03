AB, elektrikli araç şarj istasyonlarını artıracak

Avrupa Birliği (AB) kurumları, elektrikli otomobillere daha fazla şarj istasyonu kurulması konusunda uzlaşı sağladı.



AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında ulaşım sektörünün karbon ayak izinin azaltılması için alternatif yakıt altyapısı kurulumunun hızlandırılmasına yönelik düzenlemede anlaşma sağlandığını açıkladı.



Buna göre, gelecek yıllarda Avrupa genelinde alternatif yakıtlı araçlar için daha fazla şarj ve dolum istasyonu kurulacak.



Bütün kara ve deniz taşıtlarının alternatif yakıt ikmaline yönelik yeterli altyapıya sahip olması sağlanacak.



Limanlardaki gemilerin ve havalimanlarındaki uçakların motorlarının çalışır durumda tutulmasına gerek kalmaması için çözümler geliştirilecek.



Alternatif yakıt dolum sistemlerinin AB genelinde uyumlu çalışması sağlanacak.



Araba ve kamyonlar için alternatif yakıtlara yönelik altyapının konuşlandırılması konusunda ülkelere zorunlu hedefler getirilecek.

60 KİLOMETREDE BİR OLMASI GEREKECEK



Ana yollarda 2026'ya kadar elektrikli arabalar için 400 kilovatsaat (kWh) çıkışa sahip şarj istasyonlarının her 60 kilometrede bir konuşlandırılması gerekecek. Bu şarj istasyonlarındaki güç çıkışının 2028 yılına kadar 600 kilovatsaate çıkması gerekecek.



Ana yolların yarısında 2028'e kadar her 120 kilometrede bir kamyon ve otobüslere yönelik elektrikli şarj istasyonu yer alacak. Bu istasyonların çıkış gücü 1.400 kilovatsaat ila 2 bin 800 kilovatsaat arasında olacak.



Ayrıca, 2031’e kadar en az her 200 kilometrede bir hidrojen yakıt ikmal istasyonu kurulacak.



Anlaşma, AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından yürürlüğe girecek.