AB gaz depolarını doldurdu

Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tüketen AB ülkeleri, Ukrayna'daki savaşla birlikte Rusya'dan doğalgaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı çeşitli tedbirler alarak yaklaşan kış öncesi enerji güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Geçen yıl doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya’dan temin eden AB, savaşın başlamasıyla üye ülkelerdeki yer altı doğalgaz depolarının kış aylarına kadar doldurulmasını zorunlu kılacak yasal düzenlemeler hazırladı.



Bu kapsamda, gaz depolarında bu yıl için 1 Kasım'a kadar yüzde 80, sonraki yıllarda da yüzde 90 doluluğa ulaşılmasına karar verildi.



AA muhabirinin AB Konseyi ve Gas Infrastucture Europe verilerinden derlediği bilgilere göre, bugün itibarıyla AB ülkelerindeki yer altı doğalgaz depolarının doluluk oranı yüzde 80'i geçti. Böylece, AB depolama hedefini planlanandan 2 ay önce yakaladı.



AB doğalgaz depolarının doluluğunun yüksek seviyelere çıkmış olmasına rağmen bunun kış aylarındaki tüketimi karşılamaya yeterli olmayacağı öngörülüyor.



AB üyesi 27 ülkenin 18'inde doğalgaz depolama tesisi bulunuyor. En yüksek gaz depolama kapasitesi Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'da yer alıyor. Almanya'nın doğalgaz depolarının toplam kapasitesi 25,1 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.



Bu ülkeyi 20,2 milyar metreküple İtalya, 14,7 milyar metreküple Hollanda, 13,2 milyar metreküple Fransa, 9,8 milyar metreküple Avusturya ve 6,9 milyar metreküple Macaristan izliyor. Ayrıca, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, İspanya, Hırvatistan, Polonya, Romanya gibi ülkelerde de bir miktar doğalgaz depo kapasitesi yer alıyor.



Avrupa'nın toplam doğalgaz depolama kapasitesi yaklaşık 113 milyar metreküp seviyesinde seyrediyor. Hali hazırda AB'nin depolarındaki gaz miktarı ise 91,1 milyar metreküp olarak belirlendi.

AB ülkeleri yıllık 400 milyar metreküplük doğalgaz ihtiyacının sadece 4'te 1’ini depolayabiliyor.



Almanya'nın yıllık yaklaşık 90 milyar metreküp olan gaz tüketimi depolama seviyesinin 3 katını buluyor.



İtalya'nın 71 milyar metreküp gaz tüketimi de depo kapasitesini 3 kattan fazla geçiyor.



Benzer biçimde Fransa'nın 40 milyar metreküp, Hollanda'nın 44 milyar metreküp olan gaz tüketimleri depolarını 3 kattan fazla aşıyor.



Rusya'dan tedarikin kısıtlamaya veya kesintiye uğraması halinde Avrupa'nın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerin depolarındaki gazın özellikle tüketimin arttığı kış aylarında hızla tükenmesi bekleniyor.

AB, Rusya'dan doğalgaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı bir acil durum planı hazırladı.



Plan kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etti.



Böylece AB ülkelerinin yıllık 45 milyar metreküp civarında daha az gaz kullanması bekleniyor. Bu durumda bile AB'nin yıllık gaz tüketimin 355 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Tüketimdeki düşüşe rağmen Rusya'dan gaz tedarik edilememesi halinde Avrupa'nın depolarının ve gelecek sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatlarının tüketimi karşılaması mümkün görünmüyor.



AB ülkelerinin doğalgaz tüketimlerini ne kadar düşürebileceği, kış aylarının ne kadar soğuk geçeceği, Rusya'dan ne miktarda gaz tedarik edileceği ve gaz depolarının doluluk seviyesi Avrupa'daki enerji krizinin boyutunu ortaya çıkaracak.