AB gaz ithalatında Rusya'nın payını yüzde 7,5'e düşürdü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Tallinn'de yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı bitirmek için çok sayıda tedbir aldıklarını hatırlatan von der Leyen, son durumu şöyle özetledi:



"Rus kömüründen tamamen kurtulmayı başardık. Bunun yanı sıra yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrolün payını da yüzde 10'a düşüreceğiz. Savaşın başlangıcında ithal edilen gazın içinde Rusya'nın payı yüzde 40'tı. Aradan geçen 7 ayda bunu yüzde 7,5'e indirdik."



Von der Leyen, bu oranları "Rusya'nın fosil yakıtlarından güvenilir tedarikçilere geçiş ve yenilenebilir enerjiye yatırım için sarf edilen devasa çabalar" olarak nitelendirdi.



Von der Leyen, "Rusya'nın şantajlarından kurtulmanın en iyi yolu yenilenebilir enerji ve temiz dönüşümü hızlandırmaktır" dedi.

Ukrayna'daki savaştan sonra enerji fiyatlarındaki artışa da değinen von der Leyen, 20-21 Ekim'deki AB Liderler Zirvesine kadar enerji fiyatlarını düşürmek için yeni teklifler getireceklerini aktardı.



Von der Leyen, savaş suçları için bir uluslararası mahkeme oluşturulmasını desteklediklerini, Ukrayna'ya kanıt toplaması için yardım ettiklerini, konunun Uluslararası Ceza Mahkemesine getirilmesine destek verdiklerini bildirdi.



Estonya Başbakanı Kallas da "saldırı suçu" ve "savaş suçları" için dava açılması gerektiğini, saldırı suçu konusunda bir uluslararası mahkemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



Bunun AB'de kurulabileceğini, başka ülkelerin de katılabileceğini aktaran Kallas, "Bence AB, bu tür bir uluslararası mahkemenin kurulmasında öncü rol oynayabilir" diye konuştu.