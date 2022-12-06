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AB ile Batı Balkan ülkeleri, dolaşım ücretlerinin kaldırılması için anlaşma imzaladı

Avrupa Birliği (AB) ile Batı Balkan ülkeleri, söz konusu ülkeler arasında roaming (dolaşım) ücretinin kaldırılmasına yönelik sürecin başlamasının önünü açan anlaşma imzaladı.

AB ile Batı Balkan ülkeleri, dolaşım ücretlerinin kaldırılması için anlaşma imzaladı

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Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Roaming Anlaşması imza törenine, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljka Cvijanovic, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel katıldı.

AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde, Ukrayna'ya karşı Rus saldırganlığının sonuçları, dış müdahalelere karşı güvenliğin güçlendirilmesi, göçten kaynaklanan sorunlarla mücadele ile terör ve organize suçlarla mücadele gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Zirvedeki oturumların ardından Rama, Michel ve von der Leyen basın toplantısı düzenleyecek.

Zirve kapsamındaki güvenliğin sağlanması adına yüzlerce emniyet gücü görevlendirildiği ve ek önlemler alındığı ifade edildi.​​

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