AB, Kazakistan'la 3 milyon euroluk anlaşma imzaladı

Avrupa Komisyonunun Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Üyesi Josef Sikela Kazakistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Sikela, Astana'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.



Taraflar ulaştırma ve lojistik, kritik ham maddelerin de aralarında bulunduğu alanlarda projeleri değerlendirdi. Nurtleu, Kazakistan'ın AB ile ortaklığını daha da geliştirmeye kararlı olduğunu belirterek, "Bağımsızlık yıllarından bu yana Astana ile Brüksel arasında güçlü bir siyasi diyalog kuruldu." dedi.



Sikela da Kazakistan'ın stratejik ortak olarak büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Her iki bölge için de karşılıklı yarar sağlayacak ve yeni ufuklar açacak, sürdürülebilir büyüme, ekonomik güvenlik ve istikrarlı bir gelecek için çabalıyoruz." diye konuştu.



Toplantıdan sonra Avrupa Yatırım Bankasından Kazakistan Kalkınma Bankasına 200 milyon euro tutarında kredi garantisine ilişkin anlaşmayla AB ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında Kazakistan ve Orta Asya'da kritik ham maddeler alanında 3 milyon euro değerinde projelerin geliştirilmesine yönelik sözleşme imzalandı.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Avrupa Komisyonunun Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Üyesi Sikela'yı kabul etti.



Tokayev, Kazakistan'ın AB'nin Orta Asya'daki kilit ortağı olmaya devam ettiğini vurguladı.



Sikela da bu ziyaretini önemli görev olarak değerlendirdiğine dikkati çekerek, "Orta Asya’nın beş ülkesini de ziyaret etmeye karar vermem tesadüf değil. Bu, AB'nin Kazakistan ve bölgedeki diğer devletlerle daha derin ve daha sürdürülebilir ilişkiler sağlama niyetini açıkça doğrulamaktadır." ifadelerini kullandı.

