AB, Kızıldeniz'in ekonomiye etkilerinden endişeli

"KRİZİN UZUNLUĞUNA BAĞLI OLACAK"



AB'nin durumu yakından takip ettiğine işaret eden Dombrovskis, Kızıldeniz'de trafiğin bir ayda yüzde 22 azaldığını, bu aşamada şirketlerin gemilerini Ümit Burnu çevresinden dolaştırdığını anımsattı.



Dombrovskis, gemileri korumak için harekete geçmelerinin çok önemli olduğunu, AB üyesi ülkelerin de uluslararası ortaklarla deniz misyonuna katılmayı görüştüklerini belirtti.



"Kızıldeniz'de yaşananların şu ana kadar enerji ve genel ürün fiyatları üzerinde gözle görülür bir etkisi olmadı ancak artan ulaşım fiyatlarının etkisini görüyoruz." diyen Dombrovskis, "Tüketici fiyatları ve genel olarak AB ekonomisi üzerindeki etki büyük ölçüde bu krizin uzunluğuna bağlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Dombrovskis, söz konusu riskler nedeniyle hızla harekete geçilmesinin önemine işaret ederek, gelecek ay ekonomik tahminlerini güncelleyeceklerini, burada Kızıldeniz'deki riski de göz önünde tutacaklarını anlattı.

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