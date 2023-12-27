AB menşeli bitki ithalatına düzenleme

Avrupa Birliği (AB) menşeli tomurcuklu veya açmış çiçekler hariç bazı bitkilerin ithalatında tarife kontenjanı 25 ton olarak belirlendi.



Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan AB Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, tomurcuklu veya açmış çiçekler hariç bazı canlı bitkilerin ithalatında tarife kontenjanı 25 ton olarak tespit edildi.



Düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.



