ntv.com.tr

AB menşeli bitki ithalatına düzenleme

AB menşeli bazı bitkilerin ithalatında tarife kontenjanı düzenlendi.

AB menşeli bitki ithalatına düzenleme

(AB) menşeli tomurcuklu veya açmış çiçekler hariç bazı bitkilerin ithalatında tarife kontenjanı 25 ton olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan AB Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 'de yayımlandı.

Buna göre, tomurcuklu veya açmış çiçekler hariç bazı canlı bitkilerin ithalatında tarife kontenjanı 25 ton olarak tespit edildi.

Düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.


Ticaret Bakanlığı: İthalatta önlemler sürüyor

Ticaret Bakanlığı: İthalatta önlemler sürüyor

Haberi Görüntüle

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...