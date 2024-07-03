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AB, online perakendecilere gümrük vergisi planlıyor

Avrupa Birliği (AB), Temu, Shein ve AliExpress gibi Çinli çevrim içi alışveriş sitelerinden alınan ürünlere ilave gümrük vergisi getirilmesini içeren plan hazırladı.

AB, online perakendecilere gümrük vergisi planlıyor

Avrupa basınında yer alan habere göre, AB Komisyonu, Çin merkezli çevrim içi platformu Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni getirilmesi üzerinde çalışmalar yapıyor.

Plan kapsamında, AB Komisyonu'nun bu ayın sonuna kadar ürünlerin gümrüksüz olarak satın alınabileceği mevcut 150 euroluk sınırı kaldırmayı teklif etmesi öngörülüyor.

Mevcut durumda, Avrupa'da AB dışından yapılan 150 euro altındaki ürün siparişleri gümrük vergilerinden muaf tutuluyor.

Plan kapsamında bu sınırın kaldırılması ve bütün alışverişlere gümrük vergisi uygulanması bekleniyor.

AB'ye geçen yıl gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar kadar paket gönderilmişti.

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