AB raporunda Türkiye detayı: Enflasyonda düşüş devam edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2024 Sonbahar" raporu yayımlandı.



Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, "Sıkı politika duruşunun iç talebi etkilemeye devam etmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.



Türkiye’de enflasyonun mayıs ayından beri düştüğü anımsatılarak, "Enflasyon beklentilerinin azalmasıyla birlikte enflasyondaki düşüşünün devam etmesi öngörülüyor." değerlendirmesi yapıldı.



Depremle ilgili harcamaların azalmasıyla birlikte, kamu açığının azalmasının beklendiği belirtilen raporda, kamu borcunun ölçülü seyredeceği belirtildi.



Yüksek belirsizlik ortamına rağmen dezenflasyon ve ekonomik dengelenmenin süreceğine işaret edilen raporda, "Türk ekonomisi şimdiye kadar çok yüksek jeopolitik riskleri ve belirsizliği iyi idare etti." ifadesi yer aldı.



Raporda, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3, 2025'te yüzde 3,2, 2026’da yüzde 4 büyüyeceği öngörüldü.



AB EKONOMİSİ KÜÇÜLECEK



"Olumsuz bir ortamda yavaş toparlanma" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2024'te yüzde 0,9, 2025'te yüzde 1,5, 2026’da yüzde 1,8, Euro Bölgesi ekonomisinin ise 2024'te yüzde 0,8, 2025'te yüzde 1,3 ve 2026’da yüzde 1,6 büyüyeceği öngörüldü.



AB Komisyonunun bir önceki "ilkbahar" raporunda ise AB'nin 2024'te yüzde 1, 2025'te yüzde 1,6, Euro Bölgesi'nin 2024'te yüzde 0,8, 2025'te yüzde 1,4 büyüyeceği tahmin edilmişti.



Son raporla, AB'nin 2024 ve 2025 büyüme tahminleri yüzde 0,1 oranında aşağı yönlü revize edildi. Euro Bölgesi'nin büyüme tahmini 2024 için sabit tutulurken, 2025 için yüzde 0,1 düşürüldü.



Raporda, enflasyonun bu yıl AB'de yüzde 2,6, Euro Bölgesi'nde yüzde 2,4 olması beklendiği, 2025'te enflasyon oranının AB'de yüzde 2,4, Euro Bölgesi'nde yüzde 2,1 seviyesine ineceği, 2026'da ise AB’de yüzde 2, Euro Bölgesi’nde yüzde 1,9’a gerileyeceği tahmin edildi.

