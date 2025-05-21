AB tek pazarı canlandırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB), Komisyonu, üye 27 ülke ile birlikte, Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması aracılığıyla İzlanda, Lihtenştayn, Norveç; sektörel anlaşmalar aracılığıyla İsviçre'yi içeren ve katılımcı ülkelere yasal olarak uymakla yükümlü oldukları ortak kurallarla standartlar getiren tek pazarın işleyişinin geliştirilmesi amacıyla hazırladığı yeni stratejisini duyurdu.

Stratejiye göre, AB içinde özellikle ticaret ve yatırımların canlanmasına mani olan sorunlar giderilirken ticaret ve yatırımların önündeki engeller azaltılacak.



KOBİ'lerin faaliyetlerini yürütmelerine ve büyümelerine yardımcı olacak adımlar atılacak, işletmelerin dijitalleşmesine öncelik verilecek. Karmaşık AB kuralları ile işletme kuruluş ve operasyonları daha sade hale getirilecek biçimde değiştirilecek.



Tek pazar içinde mesleki yeterliliklerin tanınmasını artıracak önlemler alınacak. Tek pazarda ortak standartlar getirilen alanların artırılması üzerinde çalışılacak.



Üye ülkeler arasında paketleme konusundaki farklı kurallar giderilecek ve hizmetler alanındaki düzenleme farklılıkları azaltılacak.



Tek pazarda özellikle düşük riskli sektörlerde çalışanların kendi ülkeleri dışında geçici görevlendirilmelere ilişkin kurallar sadeleştirilecek.



Enerji, telekomünikasyon, ulaştırma ve finansal hizmetler sektörlerinde entegrasyon artırılacak. Böylece, ürünlerin serbest dolaşımı, hizmetlerin sınır ötesi sağlanması ve AB genelinde işletme kuruluş ve operasyonları basitleştirilecek.



Tek pazar, 26 milyon civarında işletmeyi ve 450 milyon tüketiciyi kapsıyor. Tek pazarın GSYH'si 18 trilyon avro civarında seyrediyor.

