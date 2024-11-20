AB ülkelerinde bisiklet üretimi sert düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin 2023 yılındaki bisiklet üretimine ilişkin verileri yayımladı.



Buna göre, 2022 yılında 12,7 milyon olan AB bisiklet üretimi, 2023’te 9,7 milyona indi.



Böylece, AB ülkelerinde geçen yıl bisiklet üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 geriledi.



AB ülkeleri arasında en fazla bisiklet üretimi Portekiz’de yapıldı. Geçen yıl Portekiz'de 1,8 milyon, Romanya’da 1,5 milyon, İtalya’da 1,2 milyon, Polonya’da 800 bin bisiklet üretildi.