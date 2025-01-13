AB ülkelerinden Rus petrolü talebi

Avrupa Birliği (AB) üyesi 6 ülke, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrole uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın daha da düşürülmesini istedi.



İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya, AB Komisyonu'na G7 ülkeleri tarafından Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın indirilmesini talep eden mektup gönderdi.



Mektupta, tavan fiyat uygulamasının Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği gelirleri hedef aldığı anımsatılarak, bunun ülkenin en önemli gelir kalemine zarar verdiği için hayati önem taşıdığı ifade edildi.



Petrol tavan fiyatını düşürmenin mevcut yaptırımların etkisini daha da artıracağına işaret edilen mektupta, son dönemde uluslararası petrol piyasasında tedarikin 2022'ye kıyasla daha güvenli olduğu, daha düşük fiyatın arz şoku riskinin düşük seyrettiği kaydedildi.



Mektupta, Rusya'nın gelir için enerji ihraç etmek zorunda olduğu belirtilerek, Rusya'nın petrol ticaretini devam ettirmek için önemli ölçüde düşük bir fiyatı kabul edeceği ifade edildi.



Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması 5 Aralık 2022'den beri uygulanıyor.

