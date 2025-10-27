ABD 10 yıllık tahvil getirisi yükselişte

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yaklaşık yüzde 4,03'e tırmanarak, yatırımcıların bu hafta ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yakından takip edilen bir toplantı ve önemli bir Fed politika kararına hazırlanmalarıyla bir haftadan uzun süredir en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalar, ihracat kontrolleri, fentanil ve nakliye vergileri gibi birçok tartışmalı konuyu çözdüğü bildirilen ABD ve Çin müzakerecileri arasındaki verimli hafta sonu görüşmelerinin ardından, Perşembe günkü Trump-Xi görüşmesinde ticarette bir atılım olacağını umuyor. Bu arada, Cuma günü beklenenden düşük enflasyon verilerinin ardından yatırımcılar çeyrek puanlık bir faiz indirimini neredeyse tamamen fiyatladılar, ancak devam eden hükümet kapanması piyasa güvenini etkilemeye devam ediyor.