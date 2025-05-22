ABD-Almanya iş birliği mi doğuyor?

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Klingbeil ve Bessent tekrar bir araya gelme konusunda anlaştı ve Bessent Klingbeil'i Washington'a davet etti.



Kaynakların verdikleri bilgilere göre Klingbeil görüşmede, özellikle mevcut jeopolitik ve ekonomik zorluklar ışığında yakın transatlantik ilişkilerin önemini vurguladı.



Klingbeil, ABD'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmede G7'nin kararlı bir şekilde Ukrayna'nın yanında yer alması gerektiğini de vurguladı.