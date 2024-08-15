ABD başkan adayı Harris'ten gıdada fiyat artışına yasak önerisi

ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris, gıda ve bakkaliye sektörlerinde kurumsal fiyat artışına yönelik ilk federal yasağı önermeyi planlıyor.



Harris'in kampanyasından yapılan açıklamada, "Rekabetçi piyasalarda adil fiyatlandırma ile iş yapma maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyatlar arasında büyük bir fark vardır. Amerikalılar bu farkı market faturalarında görebilirler." denildi.



Demokrat başkan adayı Harris, başkan seçilmesi halinde büyük süpermarketler ve gıda üreticileri arasındaki potansiyel birleşmeleri daha fazla incelemeye yönlendireceğini taahhüt edecek.



Harris'in planı, ABD Başkanı Biden'ın genel düzenleme yaklaşımı içinde yer alıyor. Biden, bazı sektörlerde tüketicilere korumaya yönelik adımlar atmış ve büyük şirket birleşmelerini engellemek için dava açmıştı.



Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu, mart ayında fahiş fiyat artışları ile mücadele etmek için ortak bir girişim kurmuştu.