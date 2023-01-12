ABD Başkanı Biden'dan enflasyon değerlendirmesi

ABD'de yıllık enflasyon aralıkta yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e geriledi. Aralık ayında yüzde 0,1'lik düşüş oldu. Böylece Mayıs 2020'den beri ilk kez aylık bazda negatif enflasyon görüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, ekonomiye ve enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ülke ekonomisine ilişkin art arda 6 aydır güzel haberlerin geldiğini belirten Biden, enflasyonun yıllık bazda yüzde 6,5'e indiğini anımsattı.



Biden, "Enflasyon, dünyanın dört bir yanındaki büyük ekonomilerde yüksek olmasına rağmen Amerika'da her ay düşüyor ve ailelere gerçek bir nefes alma alanı sağlıyor." dedi.



Enflasyondaki düşüşün en büyük nedeninin benzin fiyatlarındaki azalış olduğunu kaydeden Biden, gıda enflasyonunun da yavaşladığına işaret etti.



Biden, enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin verilerin de sevindirici olduğunu belirterek, çekirdek enflasyonun bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti.



Öte yandan, Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin ulusal satış vergisine yönelik bir tasarıyı oylamaya hazırlandığını belirten Biden, bunun zengin kesim için vergileri düşürürken orta sınıf için vergileri artıracağını anlattı. Biden, bu yasa tasarısının "masasına gelmesi" halinde veto edeceğini söyledi.

2020'DEN BU YANA İLK KEZ NEGATİF AYLIK ENFLASYON KAYDEDİLDİ



ABD'de mayıs 2020'den bu yana ilk kez negatif aylık enflasyon kaydedildi



ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı.



Ülkede TÜFE, geçen yılın son ayında mayıs 2020'den beri ilk kez aylık bazda düşüş kaydetti.



Art arda 6 aydır yavaşlayışını sürdüren yıllık enflasyon da ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

