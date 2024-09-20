ABD batarya üretimine 3 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı

ABD Enerji Bakanlığı, ülke çapında batarya ve pil malzemelerinin üretimini artırmak için 25 projenin seçildiğini, bunun için 3 milyar doların üzerinde bütçe ayırıldığını açıkladı. Seçilen projelerin 12 bin kişilik istihdamı desteklemesi bekleniyor.



Seçilen projelerle, batarya sınıfı işlenmiş kritik mineraller, batarya bileşenleri, batarya üretimi ve geri dönüşümü için yeni yerel tesislerin kurulacağı ifade edilerek, destek programı aracılığıyla pil üretimi ve geri dönüşümü için toplam 16 milyar dolarlık yatırım yaratılacağı vurgulandı.



ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, ülkede imalat sektöründe bir canlanmanın ortasında olduklarını belirterek, "ABD'yi gelişmiş pil üretiminin ön saflarına taşıyarak yüksek ücretli işler yaratıyor, küresel ekonomik liderliğimizle iç enerji güvenliğimizi güçlendiriyoruz ve tüm bunları yaparken temiz enerji dönüşümünü destekliyoruz." ifadesini kullandı.