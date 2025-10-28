ABD borsaları şov yaptı... Rekor kırdılar

Wall Street’in ana endeksleri, yatırımcıların ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair iyimserliği ve teknoloji devlerinin açıklayacağı bilançolar ile bu hafta beklenen faiz indirimi öncesi yenin haftanın ilk gününü rekor seviyelerden kapattılar.



S&P 500 endeksi 83,47 puan (yüzde 1,23) artışla 6.875,16’ya yükselerek ilk kez 6.800 seviyesinin üzerinde kapandı. Endeks, 2025’in 35. rekor kapanışını yaptı ve yıl başından bu yana yüzde 16,89 yükseldi. Nasdaq Bileşik Endeksi 432,59 puan (yüzde 1,86) artışla 23.637,46’ya çıktı ve yıl başından bu yana yüzde 22,41 artış kaydetti. Dow Jones Endeksi ise 337,47 puan (yüzde 0,71) artışla 47.544,59’a ulaştı.



ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in perşembe günü görüşerek yeni bir çerçeve üzerinde anlaşması bekleniyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in hafta sonu Çin’in ABD’den soya alımı ve nadir toprak elementi ihracatıyla ilgili açıklamaları da piyasalarda umut yarattı.



Teknoloji hisseleri yüzde 2 yükselerek rekor kırarken, Qualcomm %11 değer kazandı. Alphabet yüzde 3,6 arttı, iletişim hizmetleri sektörü yüzde 2,3 yükseldi. Endeksler son üç işlem gününde art arda kazanç sağladı; S&P 500 son üç günde yüzde 2,62, Nasdaq yüzde 3,94 ve Dow Jones yüzde 2,05 yükseldi.