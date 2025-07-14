ABD borsaları vadeli işlemlerde düşüşte

ABD borsa endekslerinin vadeli işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Avrupa Birliği'ni yüzde 30'luk yeni gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmesinin ardından Pazar günü düştü.



Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli işlemleri Pazar günü saat 23:00 (ET) itibarıyla yaklaşık 200 puan veya yüzde 0.5 düştü. S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq-100 vadeli işlemleri de yaklaşık yüzde 0,5 düştü.

