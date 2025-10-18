ABD borsalarında kritik hafta

ABD borsaları, önümüzdeki hafta hem büyük şirketlerin kazanç raporlarına hem de gecikmeli açıklanacak enflasyon verisine odaklanacak.

Piyasalar, son dönemde artan dalgalı seyir ve ABD-Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yeniden yükselmesi nedeniyle temkinli bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.



Reuters'ta yer alan habere göre, Elektrikli araç üreticisi Tesla ve yayın platformu Netflix, üçüncü çeyrek bilançolarını bu hafta açıklayacak. Bu raporlar, ABD şirketlerinin genel kârlılık durumu hakkında önemli sinyaller verecek.



Bu gelişmeler yaşanırken, S&P 500 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 13’ten fazla değer kazanarak rekor seviyesine yaklaşsa da son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Uzmanlara göre bu durum, piyasanın yüzeyde güçlü görünmesine rağmen altında bazı zayıflıkların bulunduğuna işaret ediyor.



Glenmede Yatırım Stratejisi Başkan Yardımcısı Michael Reynolds, “Piyasa giderek daha dalgalı hale geliyor. Değerlemeler yüksek seviyelerde, bu yüzden risklerin arttığı bir dönemdeyiz,” değerlendirmesini yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN EN KRİTİK KONUSU"



Son düşüşlerin arkasında, ABD’nin Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kısıtlamalarına karşı gümrük vergilerini artırma tehdidi de etkili oldu. Wells Fargo Yatırım Enstitüsü’nden Doug Beath, ABD-Çin ilişkilerinin “önümüzdeki haftanın en kritik konusu” olacağını belirtti.



Teknik analiz tarafında da zayıflama sinyalleri görülüyor. LPL Financial baş stratejisti Adam Turnquist, yükseliş trendinde olan hisselerin oranının temmuzdan bu yana yüzde 77’den yüzde 57’ye düştüğünü açıkladı. Charles Schwab stratejisti Kevin Gordon ise, “Endeksler birkaç büyük teknoloji hissesi sayesinde ayakta duruyor. Bu durum kalıcı bir yükseliş için risk oluşturuyor,” dedi.



Bankacılık sektöründe güçlü bilançoların ardından gözler şimdi diğer dev şirketlerin raporlarına çevrildi. Procter & Gamble, Coca-Cola, RTX ve IBM de bu hafta sonuçlarını açıklayacak önemli şirketler arasında.



ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle son haftalarda ekonomik veriler yayımlanamıyor. Bu yüzden şirket bilançoları ve yöneticilerin açıklamaları, ekonominin genel durumu hakkında fikir verecek.



Gecikmeli olarak cuma günü açıklanacak Eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi de piyasaların seyrinde belirleyici olacak. Enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası (Fed)’in 28-29 Ekim’deki faiz kararı öncesinde kritik öneme sahip.



Geçen ay faiz oranlarını bu yıl ilk kez düşüren Fed’in, enflasyonun düşük seyretmesi halinde Ekim toplantısında da çeyrek puanlık bir indirim yapabileceği tahmin ediliyor.

Reynolds, “Fed’in bu yönde bir adım atmaması için enflasyonun beklenmedik şekilde hızlanması gerekir,” diye konuştu.





