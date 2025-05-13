ABD borsalarından kararsız açılış

ABD-Çin arasındaki gümrük vergisi krizinin kısmen aşılması ve 90 gün boyunca düşük oranlarla ticaret yapılması kararını coşkuyla karşılayan küresel borsalar bugün sakin ve karışık seyre yöneldi.



ABD borsaları da kararsız açılış gerçekleştirdi. ABD enflasyonunun 4 yılın dibine gelmesiyle birlikte Dow Jones güne 0.45 oranında düşüşle, S&P 500 yatay, Nasdaq ise yüzde 0.2 primle açılış gerçekleştirdi.