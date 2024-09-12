ABD borsası yükseldi: Trump'ın şirketleri değer kaybetti!

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,31 artarak 40.861,71 puana ulaştı.



S&P 500 endeksi yüzde 1,07 artışla 5.554,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,17 kazançla 17.395,53 puana çıktı.



Açıklanan enflasyon verileri, ABD'de bu ay daha yüksek oranda faiz indirimine gidilebileceği öngörülerini zayıflatırken, pay piyasaları teknoloji sektörünün desteğiyle günü pozitif seyirle tamamladı.



Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı. Enflasyon Şubat 2021'den beri en düşük seviyesini gördü. Çekirdek TÜFE ağustosta aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde yükselirken, yıllık yüzde 3,2 ile öngörüler doğrultusunda artış gösterdi.

FED'İN FAİZ İNDİRME OLASILIĞI YÜZDE 85'E ÇIKTI



Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 85'e çıktı, 50 baz puanlık indirim olasılığı ise yüzde 15'e geriledi.



ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi de 4 baz puan artışla yüzde 3,69'a yaklaşırken, daha sonra yüzde 3,65 seviyesinde dengelendi.



Analistler, Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz indirime gitmesi için daha "yumuşak rakamlar" gerektiğine işaret ederek, bugünkü çekirdek enflasyon verilerinin kalıcı enflasyon baskılarının sinyalini verdiğini, dolayısıyla 25 baz puanlık bir indirimin daha olası hale geldiğini belirtti.



Ülkede 30 yıl vadeli mortgage ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,43'ten yüzde 6,29'a gerileyerek, Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Mortgage başvuruları ise yüzde 1,4 yükseldi.

TEKNOLOJİ VE ÇİP ŞİRKETLERİNİN DEĞERİ ARTTI



Nvidia'nın hisseleri yüzde 8'den fazla değer kazandı. Arm Holdings'in hisseleri yüzde 10,3, Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 4,6, Broadcom'un hisseleri yüzde 6,8 ve ASML Holding'in hisseleri yüzde 6,5 artış gösterdi.



ABD'li teknoloji devlerinin hisselerindeki artış, Amazon için yüzde 2,8, Microsoft için yüzde 2,1, Alphabet ile Meta için yüzde 1,4, Apple için yüzde 1,2 ve Tesla için yüzde 0,9 oldu.

TRUMP'IN ŞİRKETLERİ YÜZDE 10 DÜŞTÜ



Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump dün canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi. Tartışma sonrası anketlerde seçimlerde Harris'in şansında artış öngörülürken, Trump Media & Technology Group hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.



Harris'in tartışma sırasında, ABD'nin yabancı petrole olan bağımlılığını azaltmak için "çeşitli enerji kaynaklarının" destekçisi olduğunu söylemesi sonrasında da alternatif enerji şirketleri First Solar'ın hisseleri yüzde 15'ten fazla, Enphase Energy'nin hisseleri yüzde 6'ya yakın artış gösterdi.



Öte yandan, Fed'in iç denetim birimi, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in daha önce Bankanın yatırım kısıtlamalarını ihlal ettiği yönündeki iddialar sonucundaki raporunu yayımladı. Fed, Bostic'in gizli bilgilere dayalı işlem yaptığına dair bir kanıt bulamadığını belirtti.