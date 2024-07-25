ABD borsasında deprem: Yapay zeka rallisinin sonu mu geldi?

Küresel piyasalar, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış baskısının derinleşmesiyle negatif bir seyir izledi.



Yoğunlaşan bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları beklentileri karşılamadı. Alphabet ve Tesla'nın açıkladığı çeyrek dönem bilançoları ardından yatırımcılar "muhteşem yedili" olarak tabir ettikleri hisse senetlerinin sahip olduğu yüksek değerlemeleri sorgulamaya başladı.



New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 3,64, S&P 500 endeksi yüzde 2,31 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,25 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı. Nasdaq, 2022'den bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Teknoloji devi Alphabet dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıkladı. Şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde geliri ve kârının beklentileri aştı. Buna karşın YouTube reklam gelirinin beklentileri karşılayamaması ve yapay zeka konusunda henüz istenilen ilerlemeyi gerçekleştirememesi nedeniyle yüzde 5,03 değer kaybetti.



ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de şirketin dün açıkladığı finansal sonuçlarının öngörülerin gerisinde kalması ve Robotaxi tanıtımını ertelemesinin ardından yüzde 12,33 düştü.



Öte yandan, bu süreçte yapay zeka konusunda yatırımcıların şirketleri yeniden değerlendirdiği görülürken, çip üreticilerinin hisselerindeki düşüş de öne çıktı. Nvidia'nın hisseleri yüzde 6,8, Broadcom'un hisseleri yüzde 7,6 ve Arm'ın hisseleri yüzde 8,2 değer kaybetti.



Analistler, teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerinin sorgulanmaya başladığını belirterek, iki şirketin bilançolarının yapay zeka için net sinyaller vermediğini ifade etti. Yapay zekanın etkinliği ve kâr potnsiyeline ilişkin daha güçlü verilere ihtiyaç olduğu belirtildi.



Makroekonomik veri tarafında bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrilirken, bu verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.