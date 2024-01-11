ABD bütçesi 129 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2023'e ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek 2024 mali yılının üçüncü ayında federal hükümetin bütçe açığı 129 milyar dolar olarak hesaplandı.



Federal hükümet, bir önceki yılın aralık ayında 85 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı Aralık 2023'te bir önceki senenin aynı ayına kıyasla yüzde 52 arttı.



Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 65,3 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.



Hükümetin gelirleri, geçen yıl aralıkta yüzde 6 azalışla 429 milyar dolara düşerken, harcamaları ise yüzde 3 artışla 559 milyar dolara yükseldi.



ÜÇ AYLIK BÜTÇE AÇIĞINDA YÜZDE 21'LİK ARTIŞ



Ülkede 2024 mali yılının üçüncü ayı olan aralık itibarıyla toplam bütçe açığı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 510 milyar dolar oldu.



Söz konusu açık, bir önceki yılın aynı döneminde 421 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.



Mali yılın ilk 3 ayındaki harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 1,6 trilyon dolara, gelirler yaklaşık yüzde 8 artışla 1,1 milyar dolara çıktı.



ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara ulaşmıştı.

