ABD bütçesi ocakta 22 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.



Buna göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek 2024 mali yılının 4. ayında federal hükümetin bütçe açığı 22 milyar dolar olarak hesaplandı.



Federal hükümet, geçen yıl ocakta 39 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı ocakta geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 43 azaldı. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 39,3 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.



Hükümetin gelirleri, ocakta yüzde 7 artarak 477 milyar dolara, harcamaları ise yüzde 3 artışla 499 milyar dolara yükseldi.



4 AYLIK BÜTÇE AÇIĞINDA YÜZDE 16'LIK ARTIŞ



Ülkede 2024 mali yılının 4. ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 532 milyar dolar oldu.



Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 460 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.



Mali yılın ilk 4 ayındaki harcamalar, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 2,1 trilyon dolara, gelirler yüzde 8 artışla yaklaşık 1,6 trilyon dolara çıktı.



ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara ulaşmıştı.

