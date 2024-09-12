ABD, büyük şirketlerin karları üzerinden vergi almaya hazırlanıyor

Açıklamada ülkedeki en büyük ve karlı şirketlerin ortalama yüzde 2,6 vergi ödediğine işaret edilerek, bunun nedeninin bu şirketlerden bazılarının çok az vergi ödemek veya hiç vergi ödememek için agresif planlama stratejileri kullanması olduğu belirtildi.



Bu şirketlerin; hemşireler, itfaiyeciler, polis memurları ve öğretmenlerden daha düşük vergi öderken, hissedarlarına rekor karlar bildirdiğine işaret edilen açıklamada, küçük işletmelere karşı haksız bir rekabet avantajı elde edildiği vurgulandı.



Açıklamada, Gelir İdaresi (IRS) ile en büyük ve karlı şirketlerin ödediği kurumlar vergisindeki önemli kaybı ele almak için "Kurumsal Alternatif Asgari Vergi (CAMT)" uygulamasını içeren bir teklif yayınlandığı belirtilerek, yeni teklifle yaklaşık 100 şirketin CAMT ödeyeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.



CAMT'nin en büyük şirketlerin hissedarlarına bildirdiği karlara asgari vergi uygulayarak küçük işletmeler için eşit şartlar sağlamaya yardımcı olacağına dikkat çekilen açıklamada, teklifin büyük şirketlerin hissedarlara bildirilen karlar üzerinden asgari yüzde 15 vergi ödemelerini zorunlu hale getirerek vergi adaletini artıracağı bildirildi.



Açıklamada, böylelikle 2025'te 20 milyar dolar, 2025-2034 döneminde de 250 milyar dolardan fazla gelir sağlanacağının tahmin edildiği belirtilerek, CAMT'nin yalnızca yılda ortalama 1 milyar dolardan fazla kar eden büyük şirketler için geçerli olacağı ifade edildi.



Tüm paydaşların teklife 12 Aralık'a kadar yorum yapabileceği kaydedilen açıklamada, Hazine Bakanlığı ile IRS'nin önerilen düzenleme hakkında aldığı yorumları değerlendireceği kaydedildi.