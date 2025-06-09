ABD-Çin görüşmeleri Londra'da başladı: Ticaret geriliminde yeni tur!

ABD ve Çin, ticaret görüşmelerinin yeni turuna Londra'da başladı



Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizması toplantısı için ABD'li yetkililerle Londra'da bir araya geldi.



Her iki taraftan yapılan açıklamalarda müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Başbakan Yardımcısı Hı'nın temsil edeceği duyurulmuştu.



İngiltere'nin görüşmelere ev sahipliği yapsa da herhangi bir şekilde dahil olmayacağı belirtildi. Londra hükümetinden yapılan açıklamada, "Biz serbest ticareti savunan bir ulusuz ve bir ticaret savaşının kimsenin çıkarına olmadığını daima dile getiriyoruz, bu yüzden görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.



İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, görüşme öncesinde Bessent ve Hı ile bir araya geldi.

