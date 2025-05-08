ABD-Çin tarife müzakereleri başlıyor

Karşılıklı tarife artışlarıyla birlikte tırmanan ticaret geriliminde tansiyon düşüyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri başlıyor.



ABD ve Çin heyetleri bu hafta isviçrede müzakere masasına oturacak.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret temsilcisi Jamison Greer, bu haftada görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı da görüşmeyi doğruladı.



9-12 mayıs tarihlerinde gerçekleşecek toplantıda ABD'yi Scott Bessent, Çin'i ise ekonomik ilişkilerden sorumlu bakan yardımcısı Hi Lifing temsil edecek.



Şu an ABD Çin'e yüzde 145, Çin ise ABD ürünlerine yüzde 125 ek vergi uyguluyor.



Söz konusu görüşmeler, iki ülke arasındaki Nisan ayında yaşanan tarife restleşmesinin ardından bu konuda yürütülecek ilk müzakere olacak.



ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL FİYATLARI ÇIKTI



Müzakere haberlerinin resmileşmesiyle birlikte altın fiyatları geri çekildi.

Günlük düşüş yüzde 2'yi buldu.



Görüşme haberinin ardından petrol de yükseldi. 58 dolara kadar inen brent petrol yeniden 63 doların üzerine çıktı.

