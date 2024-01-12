ABD-Çin ticaretinde dört yıl sonra bir ilk

Çin, 2023 yılına ilişkin ticaret verilerini açıkladı. Çin Gümrük İdaresi'nin resmi verilerine göre ABD ile ticaret 2023 yılında yüzde 11,6 geriledi ve 664,4 milyar dolar oldu. Çin-Rusya ticareti ise 240 milyar doları aştı.



Verilere göre Çin-ABD ticareti 2019 yılından bu yana ilk kez düşüş kaydetti.



Çin-Rusya ticareti ise 200 milyar dolarlık hedefin üzerine çıkarak rekor seviyelere yükseldi. İki ülkenin ticareti geçen yıla göre yüzde 26'nın üzerinde artış kaydetti.