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ABD-Çin ticaretinde dört yıl sonra bir ilk

Çin'in ABD ile ticareti 2023'te dört yıl sonra ilk kez düştü. Bu dönemde Çin-Rusya ticareti ise rekor seviyelere yükseldi.

ABD-Çin ticaretinde dört yıl sonra bir ilk

, 2023 yılına ilişkin ticaret verilerini açıkladı. Çin Gümrük İdaresi'nin resmi verilerine göre ile ticaret 2023 yılında yüzde 11,6 geriledi ve 664,4 milyar dolar oldu. Çin-Rusya ticareti ise 240 milyar doları aştı.

Verilere göre Çin-ABD ticareti 2019 yılından bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Çin-Rusya ticareti ise 200 milyar dolarlık hedefin üzerine çıkarak rekor seviyelere yükseldi. İki ülkenin ticareti geçen yıla göre yüzde 26'nın üzerinde artış kaydetti.

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