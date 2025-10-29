ABD-Çin yumuşaması bakır fiyatlarını uçurdu

ABD-Çin ticaret savaşında ateşkes umutlarının artmasıyla yükselen endüstriyel metal bakırın fiyatı rekor seviyeye ulaştı.



Londra Metal Borsası'nda bakırın tonu 11 bin 143 dolara çıktı. Bunda, Endonezya'daki büyük bir madenin geçen ay meydana gelen ölümcül heyelanın ardından kapalı kalması ve küresel arzın daralması endişelerinin de etkisi oldu.



Yeni rekor, Mayıs 2024'teki ton başına 11 bin 104,5 dolarlık rekoru geride bıraktı. Bakırın değeri bu yıl yüzde 25'ten fazla arttı.



Commerzbank analisti Thu Lan Nguyen, Çarşamba günkü rekora en büyük katkıyı ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması ihtimalinin sağladığını belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping ile Güney Kore'de yapacağı kritik görüşmeler öncesinde, Pekin ve Seul ile önemli ticaret anlaşmalarına doğru ilerleme konusunda iyimserliğini dile getirdi.



Son yıllarda bakır talebi patlama yaşadı; bu metal güneş panelleri, rüzgar türbinleri, elektrikli araç pilleri ve tüketici elektroniği için gerekli.



Metal, uçaklar da dahil olmak üzere askeri donanımlarda da kullanılırken, yapay zeka ve veri merkezlerindeki patlamaya bağlı olarak talebin de arttığı belirtiliyor.



Saxo Bank analisti Ole Hansen AFP'ye yaptığı açıklamada, "Enerji dönüşümü ve (AI) gücüne olan talebin artması... talebin önemli destekleyici itici güçleri haline geldi" dedi.



“Çin'de, tarihsel olarak bakır talebinin önemli bir itici gücü olan inşaata olan talebin yavaşlamasını telafi etti.”