ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin altında büyüdü.



Öncü verilere göre ABD büyüme rakamları 2024 yılının son çeyreğinde beklentilerin altında geldi. Beklentiler, ülke ekonomisini yüzde 2,6 büyüyeceği yönündeydi.



Geçen yılın son çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) tüketici ve kamu harcamalarındaki artıştan destek buldu.



Ülke ekonomisi 2024 yılının tamamında ise yüzde 2,8 büyüme kaydetti. Bu rakam 2023 yılının yüzde 2,9'luk büyümesinin altında kaldı.