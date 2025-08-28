ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreklik döneminde ise üç yılın ardından ilk kez yüzde 0,5 ile küçülme kaydetmişti.



Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede çekirdek kişisel tüketim giderleri ise yüzde 2,5 yükseliş kaydetti. Bir önceki dönemde kişisel tüketim giderlerinde yüzde 3,5 artış gerçekleşmişti.