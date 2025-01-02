ABD ekonomisinde borç tavanı gerilimi

ABD'de 2025'e kadar askıya alınan borç limitinin yeniden yürürlüğe girmesiyle Washington'daki tartışmaların da alevlenmesi bekleniyor.



Ülke tarihinde birçok kez sorun haline gelen borç limiti konusu, yeni yılda ABD Kongresi'nin gündem başlıkları arasında ilk sıralarda yer alıyor.



ABD'de federal hükümetin borçlanabileceği maksimum tutarı belirleyen borç limiti, ülkenin borcunun 36,1 trilyon dolara ulaştığı dönemde ABD ekonomisi için önemli bir risk oluşturuyor.



Borç limiti konusunda Kongre'de yeni bir anlaşmaya varılamaması halinde ABD'nin temerrüde düşme riski bulunuyor.



Bu durumun küresel piyasalarda dalgalanmalara, ABD'nin kredi notunda düşüşlere ve ekonomide belirsizliklere yol açabileceğinden endişe ediliyor.



TRUMP'IN İSTEDİĞİ OLMADI



Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında çekişmeli geçen müzakerelerin ardından 2023'te yürürlüğe giren borç limitinin askıya alınmasını öngören düzenlemede belirtilen süre doldu. Böylece borç limiti, 1 Ocak itibarıyla yeniden yürürlüğe girdi.



Beyaz Saray'daki görevini 20 Ocak'ta devralacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 2025'e borç limiti endişesini ortadan kaldırarak başlamak istese de bu girişiminde başarılı olamadı.



Borç limitinin kendi gündemini etkilemesine izin vermek istemeyen Trump'ın ABD Kongresinde geçen ay kabul edilen geçici bütçe tasarısına borç limitine ilişkin bir düzenlemeyi de ekleme talebi gerçekleşmedi.



Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümete mart ayına kadar finansman sağlayarak kapanmasını önleyen geçici bütçe üzerinde ancak anlaşabildi.



Hazine'nin şu anda yeni limite 14-23 Ocak tarihlerinde ulaşılacağı öngörülüyor.



BORÇ LİMİTİ NEDİR?



ABD'de ilk kez 1917'de uygulanmaya başlanan "borç tavanı" olarak da adlandırılan borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.



Kongre, her yıl altyapıya yapılan hükümet harcamalarını, sosyal güvenlik gibi programları ve federal çalışanlar için maaşları içeren bütçeyi onaylıyor.



Tüm bu harcamalar için vatandaşlarından vergi de alan hükümet, yıllardır elde ettiği gelirden daha fazlasını harcıyor ve federal bütçe açığını artırıyor.



Hükümetin, Kongre'nin halihazırda onayladığı ödemelere devam edebilmesi için borç para alması gerekiyor. Borç limiti ise ABD hükümetinin faturalarını ödemek için alabileceği borcu sınırlandırıyor.



ABD Kongresi'nin yasayla belirlediği limite ulaşılıncaya kadar ABD Hazinesi, borçlanma yetkisine sahip bulunuyor.



Borç limitine ulaşılması halinde federal hükümet borç miktarını artıramıyor. Bu nedenle sadece elindeki nakdi ve gelen gelirleri harcayabiliyor.