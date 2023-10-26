ABD ekonomisinde yaklaşık iki yılın en hızlı büyümesi

ABD ekonomisi dar istihdam piyasasındaki yüksek ücretlerin tüketici harcamalarını desteklemesiyle üçüncü çeyrekte yaklaşık son iki yılın en hızlı büyümesini kaydetti.



ABD ekonomisi böylelikle 2022'den beri resesyon yaşanabileceği uyarılarını boşa çıkardı.



ABD Ticaret Bakanlığı'nın Ekonomik Analiz Büro'su ABD'de öncü gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yıllık bazda yüzde 4,9 artarak, 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana en hızlı büyümesini kaydettiğini açıkladı.



Reuters anketine katılan ekonomistler ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 büyüyeceğini tahmin etmişlerdi.

