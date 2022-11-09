ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2022 Ekim ayı ABD TÜFE kararı)

ABD Merkez Bankası tarafından merakla beklenen Ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 8,2 olarak açıklandı. Peki, Ekim ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?



ABD EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ABD Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı gün ve saat belli oldu.



Buna göre; Ekim ayı ABD enflasyon oranları 10 Kasım Perşembe günü TSİ 14.30'da açıklanacak.

YATIRIMCILARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta "şahin" para politikası duruşunu sürdürmesinin ardından yatırımcıların Banka'nın faiz artırımı büyüklüğünde ilk azaltımın ne zaman başlayacağına dair yönlendirmelere odaklandığı görülüyor.



Bu anlamda en önemli sinyal ise perşembe günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerinden alınacak. Para politikası sıkılaşmasının etkilerinin gözlemleneceği veri öncesi, Banka'nın aralık toplantısına ilişkin faiz artırım büyüklüğü beklentilerinde ayrışma sürüyor.



Halihazırda Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımı yüzde 57'lik, 75 baz puanlık faiz artırımı ise 43'lük ihtimalle fiyatlanıyor.

ABD'DE EYLÜL AYI TÜFE BEKLENTİSİ NE YÖNDE OLDU?



Piyasaların merakla beklediği ABD eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.



ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



Yıllık enflasyon yüzde 8,2 olarak açıklandı.



ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyordu.