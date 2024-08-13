ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine ilişkin devam eden endişelerin etkisiyle geçen hafta karışık seyrederken, gözler gelecek hafta ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.



Buna göre; ABD enflasyon verileri 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Enflasyon verileri öncesi New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları ise ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin temmuzda değişmediğini ortaya koydu. Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi temmuzda değişim göstermeyerek yüzde 3'te kaldı.

