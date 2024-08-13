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ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinde. Özellikle altın, dolar, borsa ve kripto para borsası yatırımcıları ABD enflasyon verilerini merak ediyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalar, ekonomisine ilişkin devam eden endişelerin etkisiyle geçen hafta karışık seyrederken, gözler gelecek hafta ülkede açıklanacak verilerine çevrildi.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

verileri öncesi New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları ise 'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin temmuzda değişmediğini ortaya koydu. Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi temmuzda değişim göstermeyerek yüzde 3'te kaldı.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

Para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 57 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, verilerinin ardından beklentilerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Öte yandan, enflasyon verileri öncesi New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları ise 'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin temmuzda değişmediğini ortaya koydu. Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi temmuzda değişim göstermeyerek yüzde 3'te kaldı.

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