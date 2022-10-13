ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne oldu? Ekonomistlerin TÜFE beklentisi neydi? (2022 Eylül ayı ABD TÜFE kararı)

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. Hem ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merakla beklenen, ABD eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri belli oldu. Peki, ABD enflasyon verileri ne oldu? Ekonomistlerin TÜFE beklentisi neydi?



ABD EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.



ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyordu.



FAİZ İÇİN EN BÜYÜK SİNYAL TÜFE VERİSİNDEN GELECEK



Analistler, piyasaların artık Fed'in politikasından dönmeyeceği konusunda ikna olduğunu, bundan sonraki süreçte faiz artırımlarında 75 baz puandan 25-50 baz puana geçişin ne zaman gerçekleşeceğine odaklanıldığını söyledi.



Bu noktada en büyük sinyalin bugün açıklanacak eylül ayı TÜFE verisinden geleceğini aktaran analistler, beklenti üzeri gelen bir verinin piyasa fiyatlamalarını daha da bozabileceğini söyledi.

FED'İN 75 BAZ PUANLIK ARTIŞA GİTMESİ BEKLENİYOR



ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor.

Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 81 ihtimal veriliyor.

