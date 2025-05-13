Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Nisan'da TÜFE aylık yüzde 0.2 olarak gerçekleşti. Beklentiler yüzde 0.3 olmasıydı.

Yıllık TÜFE Nisan'da yüzde 2.3 oranında arttı, beklentiler yüzde 2.4 seviyesinde olmasıydı.

Çekirdek enflasyon ise yüzde 0.2 oranında artış gösterdi, beklentiler yüzde 0.3 olmuştu.

ENFLASYON 4 YILIN DİBİNDE

Böylece yıllık enflasyon 10 Mart 2021 tarihinden itibaren ilk kez yüzde 2.3'e geriledi.