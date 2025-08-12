ABD enflasyon verisi belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE aylık bazda beklentilere paralel olarak yüzde 0.3 olarak gelirken yıllık beklentilerin altında yüzde 2.7 olarak açıklandı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi enflasyon verisinin ardından yüzde 1.5 düşüşle yüzde 4.258 seviyesine geriledi.



Dolar endeksi ABD verilerinin ardından düştü, en son yüzde 0.08 düşüşle 98.38 seviyesinde bulunuyor. ABD endeks vadeli işlemleri Temmuz enflasyon verilerinin ardından yükseldi.



Spot altın, TÜFE verilerinden sonra yüzde 0.2 artışla 3351 dolar/ons seviyesine yükseldi.

ABD kısa vadeli faiz vadelileri enflasyon verisinin ardından geriledi, işlemciler Fed'den Eylül ve Aralık'ta faiz indirim beklentisini korudu.