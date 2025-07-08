ABD gerilimi tırmandırıyor mu?

ABD ticaret müzakereleri, Trump yönetiminin Asya'dan ithal edilen mallara yüksek gümrük vergileri getirmeye başlamasıyla gergin bir döneme girerken, uzatılan 1 Ağustos tarihinden önce anlaşmaların tamamlanması için ülkeler üzerindeki baskı artıyor.



Morgan Stanley ekonomistleri, ABD ticaret görüşmelerinin taktiksel bir tırmanma senaryosuna doğru ilerlediğini söylüyor.



Morgan Stanley'e göre, önerilen tarifelerin yürürlüğe girmesi halinde, Asya'nın ağırlıklı ortalama tarife oranı yüzde 27'ye yükselecek ve ticaret maliyetlerini önemli ölçüde artıracak. Trump Hindistan'la ilerleme sinyali verirken, Japonya ve Güney Kore için özellikle otomobil ve çelik vergileriyle ilgili kilit meseleler çözülmemiş durumda.



Beyaz Saray tarafından verilen üç haftalık uzatmaya rağmen, DBS Group Research küresel ticaret gerilimlerinin yüksek seyretmeye devam ettiği konusunda uyarıyor. DBS'de kıdemli döviz stratejisti olan Philip Wee, "Mektupların 'al ya da bırak' tonu pürüzleri yansıtıyor. Mektuplar, belirsizliği ve piyasa oynaklığını körükleyen sıkı zaman çizelgeleri ve belirsiz sonuçlar içeriyor." dedi.



Wee ayrıca, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında tarifelere yönelik yasal zorlukların uygulamayı daha da karmaşık hale getirebileceğini belirtti. Morgan Stanley, bazı Asya ülkelerinin zamanında anlaşmaya varabilmesine rağmen, Japonya ve Güney Kore'nin temel anlaşmazlık noktalarını çözmekte zorlanabileceğini de sözlerine ekledi.



Son tarih yaklaşırken, yatırımcılar ve politika yapıcılar küresel ticaret anlaşmazlığında olası bir tırmanışa karşı temkinli olmaya devam ediyor.