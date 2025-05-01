Çin devlet medyası: ABD, gümrük vergilerini görüşmek için temasa geçti

Çin devlet medyasına bağlı bir sosyal medya hesabının yaptığı açıklamaya göre ABD, Başkan Donald Trump'ın yüzde 145 oranındaki gümrük vergileri konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Çin'le temasa geçti.

Yuyuan Tantian, resmi Weibo sosyal medya hesabında yayınladığı ve anonim kaynaklara dayandırdığı bir gönderide, “ABD, gümrük vergisi konusunda görüşmelerde bulunmak umuduyla proaktif bir şekilde birden fazla kanaldan Çin'e ulaştı” dedi.



Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun Çarşamba günü yaptığı açıklamada “Bildiğim kadarıyla Çin ve ABD arasında gümrük tarifeleri konusunda herhangi bir istişare ya da müzakere yapılmadı”. ifadelerini kullanmıştı.

Trump, geçtiğimiz Cuma günü ABD medyasında yayınlanan bir röportajında, yönetiminin bir gümrük tarifesi anlaşmasına varmak için Çin ile görüştüğünü ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini aradığını söyledi. Pekin geçen hafta bu tür görüşmelerin yapıldığını defalarca reddederek Washington'u “kamuoyunu yanıltmakla” suçladı.