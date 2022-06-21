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ABD Hazine Bakanı Yellen duyurdu: Rus petrolüne fiyat limiti gündemde

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus petrolüne fiyat limiti getirilmesi için müttefiklerle görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

Haberler - NTV Haber 21.06.2022 - 12:11

ABD Hazine Bakanı Yellen duyurdu: Rus petrolüne fiyat limiti gündemde

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-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Kanada'da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Putin'in gelirlerini baskılamak ve Rus petrolü fiyatını aşağıya çekmek için Avrupa, ABD, İngiltere ve diğer ülkelerin enerji yaptırımlarını pekiştirecek fiyat limitleri ya da istisnaları konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Yellen, bunu yaparken küresel piyasalara daha fazla petrol arzı yapılmasına da olanak verileceğini vurguladı.

Yellen Rus petrolünün fiyatına, belirli bir miktarın üzerindeki petrolün sevkiyatında sigorta veya finansmanı zorlaştırıcı bir mekanizma ile tavan getirilebileceğini ifade etti.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), Ukrayna işgali sonrası rafinelerin Rus petrolünden uzak durması, yaptırım ve kısıtlamalara rağmen Rusya'nın petrol gelirlerinin yüzde 50 arttığını belirtmişti.

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