ntv.com.tr

ABD Hazine Bakanı Yellen: Rusya G-20'den çıkartılmalı

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın G-20 platformundan çıkartılması gerektiğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 07.04.2022 - 14:16

ABD Hazine Bakanı Yellen: Rusya G-20'den çıkartılmalı

İlişkili Haberler

Petrolü düşürmek için yeni adım: 120 milyon varil serbest bırakılacak

Petrolü düşürmek için yeni adım: 120 milyon varil serbest bırakılacak

ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar: Putin'in kızlarını ve Rusya'ya yatırımları hedef aldı

ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar: Putin'in kızlarını ve Rusya'ya yatırımları hedef aldı

-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu'nda konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus yetkililerin G-20 toplantılarına katılması halinde ABD'nin boykot edeceğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetlerini kabul edilemez olarak niteleyen Yellen, savaşın ekonomik etkilerinin büyük olacağını kaydetti.

ABD yönetiminin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara da değinen ABD Hazine Bakanı, "Rusya açısından herhangi bir mali kurumda işler eskisi gibi gidemez" dedi.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...