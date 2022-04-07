ABD Hazine Bakanı Yellen: Rusya G-20'den çıkartılmalı

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu'nda konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus yetkililerin G-20 toplantılarına katılması halinde ABD'nin boykot edeceğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetlerini kabul edilemez olarak niteleyen Yellen, savaşın ekonomik etkilerinin büyük olacağını kaydetti.

ABD yönetiminin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara da değinen ABD Hazine Bakanı, "Rusya açısından herhangi bir mali kurumda işler eskisi gibi gidemez" dedi.