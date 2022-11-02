ABD Hazine Bakanlığı'ndan 96 milyar dolarlık tahvil ihracı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi gerçekleştirileceği bildirildi.



Açıklamada, 8 Kasım'da 40 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 9 Kasım'da 35 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 10 Kasım'da 21 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.



Toplam 96 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 40,7 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.



Açıklamada, Hazine'nin mevcut tahvillerin bir kısmının geri alınması için bir programın uygulanıp uygulanmayacağı veya nasıl uygulanacağı konusunda henüz bir karar vermediği belirtildi.

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