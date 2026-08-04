ABD Hazinesi, üçüncü çeyrek borçlanma tahminini artırdı

Bakanlık, 2026'nın temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerine ilişkin net pazarlanabilir borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, Hazinenin bu yılın üçüncü çeyreğinde eylül sonu nakit dengesinin 950 milyar dolar olacağı varsayımıyla 739 milyar dolar borçlanmasının beklendiği bildirildi.

Borçlanma öngörüsünün mayıs ayında duyurulan tahminden 68 milyar dolar daha yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, bu artışın temel olarak öngörülen net nakit akışlarının daha düşük olmasından kaynaklandığı ancak çeyrek başı nakit dengesinin beklenenden yüksek gerçekleşmesiyle kısmen telafi edildiği aktarıldı.

Açıklamada, çeyrek başındaki yüksek nakit bakiyesi hariç tutulduğunda ise borçlanma tahmininin mayısta duyurulana göre 87 milyar dolar yüksek olduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Hazinenin bu yılın son çeyreğinde aralık sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağı varsayımıyla 628 milyar dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Hazinenin nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte ise 190 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyreği 919 milyar dolar nakit dengesiyle tamamladığı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, mayıs ayındaki tahmininde ikinci çeyrekte 189 milyar dolar borçlanma öngörmüş ve haziran sonu nakit dengesini 900 milyar dolar olarak tahmin etmişti.

Açıklamada, gerçekleşen borçlanmanın tahminin 1 milyar dolar üzerinde olmasının temel nedeninin beklenenden yüksek çeyrek sonu nakit dengesi olduğu, bu durumun da yüksek net nakit akışıyla kısmen dengelendiği ifade edildi. Yüksek çeyrek sonu nakit bakiyesi hariç tutulduğunda ise gerçekleşen borçlanmanın mayıs ayı tahmininden 18 milyar dolar daha düşük kaldığı kaydedildi.