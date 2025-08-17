ABD-Hindistan görüşmesi iptal

ABD ticaret müzakerecilerinin 25-29 Ağustos tarihleri arasında Yeni Delhi'ye yapmayı planladıkları ziyaretin iptal edildiğini belirten bir kaynak, önerilen ticaret anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin ertelendiğini ve 27 Ağustos'tan itibaren ABD'nin Hindistan mallarına uyguladığı ek tarifelerden muafiyet umutlarının suya düştüğünü söyledi.



Konuya doğrudan bilgi sahibi bir kaynak, önerilen ikili ticaret anlaşması için devam eden müzakere turunun henüz kararlaştırılmamış başka bir tarihe ertelenmesinin muhtemel olduğunu söyledi.



ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği, ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) tarafından yürütülen ticaret ve tarife görüşmelerine ilişkin ek bilgiye sahip olmadıklarını bildirdi.



Hindistan Ticaret Bakanlığı, Reuters'ın yorum talep eden e-postasına hemen yanıt vermedi.



ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın başlarında, Yeni Delhi'nin Rus petrolünü ithal etmeye devam etmesini gerekçe göstererek Hindistan mallarına %25 ek gümrük vergisi getirmişti. Bu hamle, iki ülke arasındaki gerginliği keskin bir şekilde tırmandırmıştı.



27 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni ithalat vergisi, bazı Hindistan ihracatlarındaki vergileri yüzde 50'ye kadar çıkaracak. Bu, ABD'nin herhangi bir ticaret ortağına uygulanan en yüksek oranlardan biri.



Hindistan'ın geniş tarım ve süt ürünleri sektörlerinin açılması ve Rusya'dan petrol alımının durdurulması konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle beş tur süren müzakerelerin ardından Yeni Delhi ile Washington arasındaki ticaret görüşmeleri çöktü.



Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'dan mal satın almaya devam ettiği bir dönemde, ülkenin Rus petrolü satın alması nedeniyle haksız yere hedef gösterildiğini söyledi.